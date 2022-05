Ventimiglia: passano le pratiche in Consiglio ma l'opposizione si scaglia contro l'Amministrazione sul progetto del mercato

Si è svolto regolarmente il Consiglio comunale di ieri sera a Ventimiglia, dopo il rinvio di 10 giorni fa, quando mancò il numero legale.

Tutte le pratiche sono state approvate con i voti della maggioranza, ma non sono mancate le contestazioni da parte dei Consiglieri di opposizione. “Parlano di un Consiglio con pratiche tecniche – ha detto Enrico Ioculano – ma sono invece politiche. E noi avremmo dovuto mantenere il numero legale? All’interno c’erano variazioni di bilancio per progetti presentati, variazioni sugli asili nido, contributi ridotti ai minori senza pensare ai mutui flessibili. Ma, ciliegina sulla torta, il progetto per il mercato coperto. Più volte abbiamo chiesto un incontro per spiegarci il progetto, ma non ci hanno mai convocato. E, nel corso della riunione è emerso che non esisterebbe un progetto che, invece, è stato presentato a inizio gennaio scorso con un comunicato ai media”.

L’opposizione si è così scagliata contro l’Amministrazione e non sono mancate le invettive dall’una e dall’altra parte. I temi sul tavolo sono stati sempre gli stessi, come ad esempio la pista ciclabile ma uno dei punti più caldi è stato sicuramente il mercato coperto: “Le pratiche di bilancio che sostengono siano tecniche ma sono chiaramente politiche. E sul mercato ci devono dire se il progetto c’è o non c’è, visto che hanno fatto anche diversi incontri con le associazioni di categoria. Ma noi non siamo stati nemmeno convocati”.

Non è mancato un durissimo ‘botta e risposta’ tra il Sindaco Scullino e il Consigliere Ioculano. Il primo cittadino si è scagliato con l’ex Sindaco sul progetto del Mercato “E’ vergognoso che lei possa parlare della mancanza di un progetto, dopo essere stato sulla poltrona di primo cittadino. E’ ovvio che, per ottenere 5 milioni dal Ministero serva un’idea di progetto”.

“E allora ce lo faccia vedere!” ha risposto Ioculano. Sono poi proseguite le invettive tra i due, terminate solo dopo la votazione della pratica.

Alla fine, come detto, tutte le pratiche sono state approvate con tutti i Consiglieri regolarmente presenti in aula. Ma non c’è stato il previsto avvicendamento in Giunta tra l’attuale Consigliere Cristina D’Andrea e l’Assessore Matteo De Villa. Al momento il componente dell’esecutivo non si è ancora dimesso e, quindi, ieri sera non c’è stato il ‘cambio’ annunciato nei giorni scorsi.