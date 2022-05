Ospedale di Bordighera ai privati? Ioculano attacca Toti, "Solo mirabolanti promesse non mantenibili"

“Il tempo passa e porta alla luce l'infondetezza delle parole che abbiamo sentito sino ad oggi dal Presidente Toti e Alisa sul futuro dell'ospedale di Bordighera".



È quanto dichiara il Consigliere regionale Enrico Ioculano in merito all'affidamento ai privati dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera. “Lo Stato di emergenza, l’unico ostacolo alla firma del contratto secondo Toti, è finito il 31 marzo e nonostante questo non solo non è stato ancora firmato nulla, ma è stata concessa un’ulteriore proroga per ritardare la firma" - denuncia il consigliere del Partito Democratico.



"Peccato che nel luglio 2021 in Commissione sanità ci assicurarono che era tutto pronto, lo stesso fecero a dicembre. Oggi purtroppo si confermano i nostri timori, espressi più volte e più volte ignorati da Toti: le mirabolanti promesse non sono mantenibili e con l’avvicinarsi della scadenza i nodi vengono al pettine. - accusa Ioculano - Pretendere chiarezza e sincerità al Presidente Toti è il minimo. Dispiace che si risenta perché torniamo sull'argomento, ma i cittadini hanno diritto di sapere il gioco che si sta facendo sulla loro pelle e conoscere quello che sarà il futuro del Saint Charles e della sanità del Ponente Ligure”.