Imperia: domenica prossima torna l'appuntamento 'GiraParasio' per visitare il borgo di Porto Maurizio

Nuovo appuntamento per visitare il borgo storico del Parasio a Imperia. L'incontro è fissato per sabato prossimo e sarà anche possibile visitare la mostra in corso a Palazzo Guarneri su Ligustro (Giovanni Berio).

Il borgo antico del Parasio è una delle realtà storiche meglio conservate del Ponente ligure. Palazzi, oratori, vicoli e strade raccontano tradizioni, contaminazioni, esperienze. L’appuntamento è per le 15.30 davanti al Duomo di San Maurizio.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 331 6992009 (Enzo). Il Giraparasio è un'iniziativa esclusiva del Circolo Parasio di Imperia.