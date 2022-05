Lotta alle fake news su Facebook: SanremoNews incontra il fact-checker di Agence France-Press Elias Huuhtanen

La full immersion di SanremoNews nel mondo del fact-checking a Helsinki è proseguita oggi insieme al giornalista Elias Huuhtanen della Agence France-Press. Focus dedicato in particolare a Facebook e al mondo dei social, terreno fertile per la nascita e la diffusione di fake news.



AFP dal 2017 si occupa di fact-checking su scala internazionale, opera in 80 Paesi e in 20 lingue, dagli Stati Uniti al Myanmar; l’agenzia fa parte del programma di Facebook per il fact-checking e contribuisce alla classificazione delle notizie valorizzando quelle verificate e penalizzando nei feed quelle marchiate come fake. Giornalista specializzato in fonti di energia, ambiente ed esportazione di armi, vincitore del Newscomer of the Year - Hans Verploeg 2019 per la sua ricerca sull’uso dei veicoli dell’equipaggio della patria durante la guerra civile in Yemen, Elias Huuhtanen ha studiato giurisprudenza all’Università di Aberdeen lavorando, parallelamente agli studi, come giornalista freelance. Ha lavorato per la tv pubblica finlandese Yle e per News Now Finland.

L’approfondimento con AFP ha permesso ai giornalisti dell’Ordine Ligure di toccare con mano il lavoro di un checker su scala internazionale, ricostruendo il lavoro per il debunking di una foto circolata per mesi sui social e dimostratasi falsa. AFP lavora con giornalisti impegnati sul campo in ogni angolo del mondo con l’obiettivo finale di pubblicare la verità dei fatti nel nome della corretta informazione nel nome dei principi democratici.

Uno strumento in più per dare ai lettori un’informazione di qualità, vera, credibile e verificata.