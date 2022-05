Ceriana: progetto Erasmus tra Italia e Germania, la scuola primaria per preservare il patrimonio territoriale

Si sta chiudendo a Ceriana la prima fase della mobilità studente, parte di un ambizioso Progetto Erasmus che coinvolge Italia e Germania, una School Exchange Partnerships. “Inspired by nature”, Ispirati dalla natura è la tematica che vede gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Ceriana, I.C. Sanremo Levante e gli alunni della Scuola Secondaria di Kaufering, Germania chiamati in causa a discutere in modo concreto su questo tema così attuale e complesso, usando come lingua veicolare l’Inglese.



"Si tratta di lavorare alla preservazione del patrimonio territoriale e culturale di entrambe le scuole, garantendo e valorizzando le risorse del territorio. La scuola di Ceriana, dopo un incontro virtuale lo scorso anno scolastico, durante il quale presentava la complessità e fragilità della sua terra ai “colleghi” tedeschi, quest’anno ospita e lavora in perfetta sintonia con la scuola promotrice del progetto. - raccontano dall'Istituto Comprensivo, Sanremo levante - Una finestra sull’Europa per entrambe le realtà, così differenti e così vicine, un esempio di collaborazione fattiva che dagli insegnati ideatori e presentatori del Progetto iniziato due anni fa, è arrivata fino ad oggi grazie alla disponibilità di tutte le parti coinvolte; alunni, famiglie, docenti, Dirigenti".



"Tra le iniziative proposte in questi giorni, ci sono state visite guidate, esplorazione del territorio, lezione e costruzione di “muretti a secco”, visita agli uliveti di Ceriana con studio e analisi del contesto e momenti conviviali di scambio e degustazione. E’ anche stata riqualificata una porzione del cortile della scuola con piantumazione di olivi e piante aromatiche che creano un orto permanente. L'ambizione di questo progetto è quella di indirizzare gli studenti e i docenti verso la scelta di essere cittadini del proprio Paese per diventare cittadini europei consapevoli".