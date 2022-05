Sanremo: vendita deposito RT, il Consigliere Bellini "Valutiamo la nuova proposta dell'imprenditore matuziano"

“Sono venuto a conoscenza della possibilità che un noto imprenditore di Sanremo potrebbe acquistare il deposito della Riviera Trasporti di San Martino per utilizzarlo in modo diverso da quello che verrebbe fatto dalla società che opera nella grande distribuzione, unica ad aver avanzato ad oggi una concreta proposta di acquisto previa la modifica della destinazione d’uso a scopo commerciale, offrendo una cifra superiore a otto milioni di euro, somma vitale per la sopravvivenza della RT”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di maggioranza, Umberto Bellini, nella ormai annosa vicenda del deposito che deve essere venduto dall’azienda per poter andare avanti e pagare i debiti. “Dopo anni di stasi – prosegue Bellini – l’Amministrazione Provinciale ha preso di petto il problema ed ha sottoposto all’assemblea dei Sindaci prima, ed al Consiglio dopo, la richiesta che è stata accettata alla unanimità. La decisione ha generato forti e legittime preoccupazioni tra i commercianti della zona ed ecco allora che occorre, come Amministrazione Comunale muoversi velocemente, incontrare l’interessato e cercare, come altri stanno facendo (essendo RT problema provinciale), imprenditori interessati in maniera tale da coniugare il salvataggio dell’azienda e relativi posti di lavoro e la tutela dei piccoli commercianti della zona”.

“Sanremo è città appetibile – termina Bellini – i privati si sono fatti avanti per il porto vecchio, Portosole, ex Tribunale e Pian di Poma ed il deposito RT ritengo sia sfruttabile sotto molti aspetti. Muoviamoci in sinergia e collaborativamente con l’Amministrazione Provinciale, azionista di maggioranza, per risolvere il guaio RT e guardiamo alla nostra provincia come un tutt'uno tante sono le problematiche che ci uniscono (RT, Rivieracqua rifiuti e Parco Costiero) senza inutili e dannose contrapposizioni”.