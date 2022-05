Ospedaletti: la Sistel sponsor della 'Rievocazione' del circuito e presente anche con due 'Legend cars'

Anche l’azienda telefonica Sistel Telecomunicazioni di Sanremo sarà presente alla ‘Rievocazione storica’ del circuito di Ospedaletti, l’appuntamento dedicato agli sport motoristici e che, quest’anno vedrà protagonista le moto.

Sistel, infatti, oltre a essere sponsor della manifestazione, parteciperà anche con due vetture ‘Legend cars’, che da diverso tempo stanno prendendo piede nel motorismo amatoriale italiano. Le auto viaggeranno davanti alle moto, nei diversi passaggi previsti sul circuito, insieme all’apripista.

L’appuntamento con la ‘Rievocazione’, lo ricordiamo, è fissato per il 4 e 5 giugno e l’attesa è palpabile, visto che manca da tre anni a causa della pandemia. L'ultima edizione risale al 2019 e fu dedicata alle auto. Si tratta dell’avvenimento più importante che si svolge ad Ospedaletti anche per il suo respiro internazionale e che all'inizio di giugno vedrà ospiti grandi campioni come Giacomo Agostini, Troy Bayliss, Carlos Lavado e Dieter Braun.

Un'importante novità di quest'anno è data dal sostegno ottenuto dal Comune di Sanremo, per una manifestazione pronta a diventare un evento internazionale a tutti gli effetti e che merita una visibilità mediatica adeguata. Un ritorno del quale Ospedaletti potrà beneficiare economicamente e a livello di immagine, sia nell'immediato che nel prossimo futuro.