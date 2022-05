Diano Marina: giovedì prossimo, secondo appuntamento con la rassegna 'Il Maggio dei Libri'

Secondo appuntamento del “Maggio dei Libri” alla Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina giovedì 12 maggio alle 16:00 con la scrittrice Giuseppina Gullì che presenterà il suo ultimo libro bilingue Con altri occhi… gli animali raccontano, edito da Laura Capone nel 2021. Giuseppina Gullì è nata a Cannobio, paese del lago Maggiore cresciuta in Liguria dove abita e dove ha studiato, si è laureata in Scienze Naturali presso l'Università degli Studi di Genova. Si è dedicata all'insegnamento delle scienze e, interessata in particolare all'educazione ambientale, ha partecipato al progetto "Green Speack" della Comunità Europea. Il suo ultimo libro Con altri occhi... gli animali raccontano vincitore della IX edizione del Premio Nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea, è una raccolta di racconti adatta a ragazzi in età scolare ma anche ad un pubblico adulto e invita a scoprire il mondo che ci circonda dal punto di vista dei protagonisti stessi dei racconti.

Dialogherà con l’autrice Fiorenzo Battistotti e introdurrà l’incontro il bibliotecario Marco Vincenzi del Polo Culturale di Palazzo del Parco a Diano Marina.

Con una ricca serie di incontri con l’autore, la Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina aderisce a “Il Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura patrocinata dal Ministero della Cultura. Tutti i giovedì del mese, alle 16:00 nella sala “Margherita Drago” della Biblioteca, si terranno le presentazioni aperte al pubblico che vanno a riprendere i tradizionali “Giovedì Letterari Dianesi” della Biblioteca, purtroppo sospesi in questi anni a causa della pandemia.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, è possibile contattare per informazioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (10-18), mercoledì (9-14) e giovedì (13-18).