La squadra di calcio della Diocesi di Ventimiglia Sanremo è pronta per l'Assisi Cup, "Occasione di crescita per i sacerdoti e la comunità" (Foto)

Al Torneo "Assisi Cup - Fratelli tutti", in programma da giovedì a domenica, ci sarà anche la squadra del Clero Diocesano della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Un team composto da 20 sacerdoti e non solo, nato grazie a una iniziativa della Pastorale dello Sport e del Tempo Libero.

Ecco chi scenderà in campo: don Pietro Mihalute, parroco di Dolceacqua; padre Pietro Wach, parroco della Mercede di Sanremo; don Giovanni Vergel, parroco di Riva Ligure; don Mario Casa, parroco di Roverino; don Andrii Mahas, parroco Cattolici Diritto Orientale di Sanremo; don Nuccio Garibaldi, parroco di Taggia. Riccardo Tomasella, diacono in servizio presso la parrocchia della Villetta di Sanremo; i seminaristi Benjamin Umenaba, Andrea Centurioni, Andrea Lavelli e Giovanni Contini. La squadra sarà guidata da mister Franco Costamagna.

"Non è la prima volta che scendono in campo - ci racconta Riccardo Tomasella, incaricato della pastorale dello sport e del tempo libero della Diocesi, oltre che portiere e capitano della squadra - in circa un anno di attività hanno partecipato già ad alcuni match per beneficienza a livello locale e gli allenamenti non mancano. L'appuntamento a cui stiamo per partecipare non è un torneo qualunque è la Champions League della solidarietà. Saranno tre giorni da vivere tutti d'un fiato tra sedute di allenamento, preghiera, partite, aste di beneficienza e soprattutto conoscenza, voglia di incontrarsi, giocare insieme e scendere concretamente in campo convintissimi di riuscire a portare il vangelo e la carità attraverso una partita di calcio".

La squadra del Clero Diocesano è una realtà che ha subito entusiasmato. Infatti, anche se non prenderanno parte alla trasferta umbra, fanno parte del team: Don Adolfo Maulano, vice parroco di Bordighera Alta; don Antonio Arnaldi, Vicario Generale; don Valerio Vacca, Rettore del seminario di Sanremo; Don Gabriele Bodda, diacono in servizio presso la parrocchia di San Siro di Sanremo; don Genti Sema, diacono in servizio presso il Convento dei Domenicani di Taggia; Aldo Panizzi, diacono presso la parrocchia di Bordighera; Fratel Diego, Superiore della Comunità Sacra Famiglia presso il Convento dei Domenicani di Taggia; San Tino, sponsor ufficiale del negozio Betlemme di Bordighera. A loro si aggiungono anche Silvio Astini e Alessio Breviario come membri dello staff tecnico.