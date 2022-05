Bordighera: degrado nella zona di Montenero, alcuni residenti chiedono telecamere di sorveglianza

“Le immagini parlano da sole. E restituiscono una fotografia della città che non piace. Non piace ai cittadini onesti che vivono sulla collina di Montenero e che, con grande senso civico, si adoperano per vederla pulita e decorosa”.

Ci scrivono così alcuni residenti di località Montenero a Bordighera, che lamentano una situazione di degrado nella zona. “E non piace perché – proseguono - quando il degrado e lo scempio sono opera di quei cittadini che, invece, il senso civico non sanno neppure cosa sia, fa ancora più rabbia. E non si può dare la colpa solo alle istituzioni, è piuttosto nella collettività che vanno ricercate le responsabilità.. Abbiamo voluto diffondere le immagini davanti alle quali ci troviamo ogni giorno e che sono sotto gli occhi di tutti, compreso agli addetti ai lavori. Un comportamento scorretto che non solo pesa sull'ambiente e sull'ecosistema ma anche sulle tasche dei cittadini, soprattutto quelli onesti, che pagano una tassa sui rifiuti. Sicuramente il servizio di raccolta potrebbe essere più tempestivo in questi casi, visto che i rifiuti rimangono sparsi sul terreno per svariati giorni prima di essere smaltiti (quelli della foto sono li da 11 giorni). E meno male che ci avevano detto che cambiando ditta le cose sarebbero andate meglio, perlomeno quando c'era la Docks Lanterna bastava una telefonata e al massimo il giorno dopo veniva pulito tutto! Di male in peggio!”

“Pensiamo che una telecamera – terminano - fungerebbe da ottimo deterrente per questi incivili, ma sembra che sia un impresa faraonica installarne una. Tempo fa ne è stata messa una provvisoria e da quello che abbiamo saputo, ha permesso di individuare e sanzionare parecchi trasgressori, ma purtroppo è stata rimossa dopo poco. Azioni concrete, dunque, perché non è più possibile soprassedere o rimandare”.