Imperia: rassegna di incontri organizzati dal Rotary alla sala conferenze della Fratelli Carli

Il Rotary Club Imperia promuove una rassegna di incontri aperti al pubblico, con personaggi del mondo della scienza, della cultura, della medicina e dell'economia, nella Sala conferenze della Fratelli Carli. In programma anche una mostra, in occasione della Fiera del Libro di Imperia.

Spiega il presidente del Rotary Club Imperia, notaio Franco Amadeo: "Abbiamo pensato, in questa fase di ripresa post Covid, di aprire una serie di conferenze di personaggi importanti alla città. Abbiamo quindi creato una mini rassegna di incontri con personaggi di spicco del settore della cultura, della medicina, di quello scientifico ed economico e abbiamo pensato anche a una mostra, che collegheremo alla Fiera del Libro di Imperia, sui testamenti dei grandi personaggi italiani, in collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato”.

Il primo appuntamento è per sabato prossimo alle 18, nella sala conferenze della Fratelli Carli, con il Prof. Armando Fumagalli, docente universitario di Linguaggio e Semiotica all'Università Cattolica di Milano, personaggio che ha curato molte rassegne e serie televisive importanti. Parlerà dell'evoluzione del cinema, delle serie tv e della televisione nel mondo di oggi. Sotto il calendario completo.

Sala conferenze della Fratelli Carli

Sabato prossimo - ore 18,00 prof. Armando Fumagalli – Professore Ordinario di Teoria dei linguaggi e docente di Semiotica all'Università Cattolica di Milano, docente di History and Industry on international cinema e Writing and Producing for animation - Parlerà di "Cinema e tv: l'evoluzione dell'industria audiovisiva fra cultura e business".

Sabato 21 maggio - ore 18,00 prof. Alberto Mantovani – Medico, Professore emerito presso Humanitas University e Direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas - Parlerà di "Immunità: una sfida dal cancro a Covid-19".

Sabato 18 giugno - ore 18,00 prof. Francesco Profumo - Professore Ordinario di Macchine ed azionamenti elettrici al Politecnico di Torino e Professore incaricato all'Università di Bologna - Parlerà di "La Compagnia di San Paolo e il supporto alle attività del PNRR".

Fiera del Libro di Imperia

Venerdì 3 giugno - ore 18,30 – Notaio Giulio Biino – Presidente del Salone del Libro di Torino e Consigliere Nazionale del Notariato, presenterà la mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani", insieme al Notaio Franco Amadeo, presidente del Rotary Club Imperia.

Oratorio di Santa Caterina, via San Maurizio

Sabato 21 maggio - ore 16,30, inaugurazione Mostra "Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani" - La mostra resterà aperta fino a sabato 11 giugno.