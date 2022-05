Sanremo: il Ministero ha firmato il finanziamento per la Pigna, dal Comune ok alla modifica del regolamento edilizio (Foto e Video)

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha firmato il documento con il quale assegna ufficialmente i 45 milioni di euro alla Liguria per i tre progetti di rigenerazione urbana presentati dalla Regione nel bando 'Pinqua'.

Uno di questi riguarda la Pigna, il centro storico di Sanremo, per circa 15 milioni nell’ambito della riqualificazione sul piano urbanistico, sociale ed economico. L’obiettivo è, ovviamente, quello di migliorare la vivibilità delle aree, che attualmente versano in uno stato di degrado, e al contempo generare un volano economico che stimolerà l’insediamento di nuove attività imprenditoriali.

“Abbiamo partecipato al bando nazionale – ha detto l’Assessore Marco Scajola – ottenendo il massimo, ovvero i 15 milioni grazie al lavoro di tecnici e funzionari del settore urbanistico. Sanremo avrà un finanziamento che attende da decenni e il progetto rientra nei primi 30 in Italia, ovvero uno dei più apprezzati. Ora bisogna correre, tra Comune di Sanremo e Arte ma saremo molto severi, affinchè tutti gli interventi siano effettuati nel migliore dei modi e velocemente. Un lavoro importante perché la Pigna è un valore aggiunto per tutta la Liguria”.

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha confermato l’approvazione di alcune determinazioni come sottolineato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella: “La nostra Amministrazione – ha detto – ha creduto in un intervento che si pone in un’ottica di equilibrio tra sviluppo e tutela. Per i sanremesi la Pigna è sempre stata una cosa a sé e, invece, deve diventare parte integrante della città, con un intervento di rigenerazione, conservazione, tutela e sviluppo. Abbiamo già assunto delle determinazioni, con la modifica del regolamento edilizio, per consentire di intraprendere attività commerciali e ampliare quelle esistenti, senza operare cambi di destinazione d’uso e in deroga al piano del commercio. Questo perché, per noi è fondamentale che lo sviluppo sia economico, del tessuto sociale ma anche di fiducia”.

Il convegno di oggi è stato aperto dal Presidente dell’Ordine degli Architetti, Paola Muratorio: “Abbiamo ritenuto doveroso contribuire con questo incontro – ha detto – perché i nostri colleghi abbiano una ‘rispolveratina’ di come si interviene nei centri storici. E’ un’occasione di incontro anche con le altre categorie professionali per una sinergia importante tra queste. L’obiettivo è quello di dare gli strumenti per intervenire nel migliore dei modi, in una realtà così prestigiosa come la Pigna di Sanremo. Bisogna avere delicatezza e amore, ovvero interventi con scarso impatto negativo, in particolare per chi vuole camminare nelle viuzze e forse per riscoprirlo meglio”.

GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO DELLA PIGNA

RECUPERO SPAZI E PIAZZE PUBBLICHE - E’ prevista la riqualificazione di Piazza Santa Brigida, dei caruggi, e dell’Oratorio di Santa Brigida. Il Comune di Sanremo sta inoltre procedendo alla predisposizione di un bando di gara per la realizzazione, tramite un leasing costruendo, di un parcheggio interrato multipiano in Piazza Eroi Sanremesi che permetterà la riqualificazione della stessa; Riqualificati anche i Giardini Regina Elena, polmone verde del quartiere.

RECUPERO DI 23 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I 23 alloggi che saranno recuperati fanno parte del patrimonio diffuso nel centro storico della Pigna di proprietà del Comune di Sanremo. La ristrutturazione riguarderà:

- 11 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica esistenti nel borgo della Pigna attraverso il rifacimento dei solai, delle facciate, degli impianti di ogni singolo alloggio, oltre alla sostituzione degli infissi interni.

- 9 alloggi non utilizzati da destinare a Edilizia Residenziale Sociale. Anche in questo caso è previsto il recupero e il consolidamento anche statico attraverso il rifacimento dei solai e delle facciate e degli intonaci ammalorati e la trasformazione o cambio d’uso dei locali ad uso ufficio in abitazioni , oltre che degli impianti termo idraulici e igienico-sanitari.

- 3 alloggi in via Capitolo 22 da acquistare e recuperare a edilizia residenziale sociale.

I lavori dureranno all’incirca un anno.

ALLOGGI PRIVATI - Saranno recuperate le parti comuni di 32 fabbricati della Pigna, oltre a sei alloggi prima casa;

RECUPERO PALAZZO RIVOLTE - Dopo aver terminato il recupero avviato negli scorsi anni, con la messa in sicurezza strutturale dell’edificio, verrà ore completamente ristrutturato e al suo interno realizzati 6 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale, dove verranno collocate le sedi di alcune associazioni;

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI - Saranno recuperati e destinati ad attività commerciali e artigianali 9 piani terra di proprietà pubblica. Con un progetto parallelo, il Comune ha previsto di destinare ad attività formative e di coworking una porzione del primo piano del Mercato annonario;

PIGNA SMART - Grazie al coinvolgimento di “Open Fiber”, società di cablaggio, è previsto il completamento della rete in fibra ottica per dotare la Pigna di connettività e servizi per un borgo ‘smart’;

PALAZZO ROVERIZIO E CAPPELLA BOTTINI - Si prevede il restauro di un piano del palazzo, recentemente acquistato dal Comune di Sanremo, che sarà destinato a centro ricerca e innovazione per la conservazione dell’ambiente. Inoltre nell’ex convento dei Gesuiti sarà realizzato, grazie a investimenti privati, un nuovo ostello che contribuirà alla valorizzazione turistica del borgo. E’ previsto l’acquisto e il restauro della Cappella Bottini che presenta affreschi di grande qualità e sarà resa fruibile al pubblico;

RISPARMIO ENERGETICO - Verrà realizzato un importante intervento di riqualificazione energetica nell’edificio del Liceo Colombo. Per quanto concerne la Galleria Francia si procederà a riqualificazione, rifacimento impianto di illuminazione e areazione, e sarà quindi ripristinata la percorrenza pedonale della Galleria Francia.