Nata ad Imperia 'Portoneglia', nuova associazione per promuovere e diffondere la storia e la cultura locale

Ad Imperia si respira un'aria nuova, un nuovo 'Rinascimento', più moderno dove la tradizione viene coadiuvata da mezzi più profondi e più attuali.

"Portoneglia, uno dei nomi proposti per dar luce alla nuova città - si spiega nel comunicato -, nasce come una nuova realtà culturale nel comune di Imperia dove la parola, l'immagine e gli scritti si fondono insieme per portare avanti il desiderio di verità e di attualità tra passato presente e futuro della nostra amata città.

L’idea è venuta a Francesco Vatteone, che ha invitato a partecipare a questa avventura, altri quattro cittadini, Tiziana Ameglio, Gabriella Badano, Giampaolo Cambiaso e Gabriele Oreggia.

Scopo di questa associazione è la ricerca, promozione e diffusione della storia e della cultura locale in ogni sua forma, in particolare un approfondito e particolareggiato lavoro di riscoperta, conoscenza e valorizzazione riguardante tutto il territorio comunale e l’organizzazione di eventi culturali, editoriali, musicali ed espositivi atti a diffondere i valori sopra specificati.

La speranza è quella di di coinvolgere le scuole e aprire a chiunque voglia scrivere quattro righe sulla storia e aneddoti del passato della nostra città. Siamo disponibili a raccoglierli. Non ci riteniamo i soli depositari di verità...".