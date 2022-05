Ventimiglia: al via le iscrizioni per l'Educamp City che si svolge dal 13 giugno al 1° luglio

Sono aperte le iscrizioni all’Educamp City di Ventimiglia, che si svolgerà dal 13 giugno al 1 luglio per tre settimane coordinato dall’associazione Polis V.T.S. in collaborazione con il Coni point di Imperia e il Comune di Ventimiglia.

Molte le richieste delle famiglie, grazie all’entusiasmo, la disponibilità e la sinergia delle associazioni sportive del territorio che partecipano a questo progetto CONI per avvicinare i bambini e ragazzi al mondo dello sport attraverso il gioco e alle proposte educative realizzate in collaborazione con enti e associazioni locali, anche quest’anno i partecipanti vivranno un’esperienza entusiasmante per arricchire il loro bagaglio formativo.

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni che possono partecipare a una o più settimane. E’ possibile effettuare la pre-iscrizione indicando nome, cognome, data di nascita e settimana/settimane per il quali si chiede di essere inseriti tramite mail all’indirizzo polis.vts@gmail.com o inviando un messaggio whatsapp al numero 3914175315.