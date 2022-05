La bomba ferma anche il 'Trail gli Ulivi' di Badalucco: "Non potevamo fare diversamente, rinviamo a settembre"

"Abbiamo atteso fino all'ultimo ma non possiamo fare altro che rinviare". La bomba nel torrente Argentina a Taggia ha costretto gli organizzatori di "Trail gli ulivi", a rimandare ancora una volta la corsa podistica che si sarebbe dovuta tenere il 15 maggio a Badalucco. Un appuntamento che la ASD Naturun Team Valle Argentina sta cercando di portare sul territorio dal 2020.

All'epoca la pandemia costrinse allo stop della manifestazione. Poi, la presentazione il 29 gennaio di quest'anno. Ora un nuovo rinvio inatteso visto che tutto era ormai pronto, dai pacchi gara passando per il percorso. Insomma, brutte notizie per il centinaio di iscritti alla corsa ma per gli organizzatori forse una maggiore opportunità. Infatti, il 15 maggio coincideva anche con un'altra importante gara a poca distanza, a Mentone. Lo spostamento di data per quanto rappresenti un disagio, forse permetterà una maggiore attenzione da parte degli amanti della corsa e del trail in particolare. Tra gli iscritti figuravano già diversi corridori provenienti da fuori Liguria.

Il 'Trail gli ulivi', propone un anello di circa 10 km con partenza dal centro di Badalucco per poi snodarsi tra gli uliveti, in particolare della azienda Roi, main sponsor della manifestazione. Il tracciato di gara porterà i partecipanti ad attraversare alcuni degli angoli più suggestivi del paese del buon vivere, salendo in quota fino a Madonna della Neve per poi ritornare nel borgo.