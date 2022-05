Pomeriggio di violenza nel carcere di Sanremo: detenuti accerchiano gli agenti della penitenziaria

Ennesimo episodio di violenza oggi all'interno del carcere di valle Armea. Nel tardo pomeriggio un gruppo di detenuti ha accerchiato gli agenti della penitenziaria tentando di rubare le chiavi della sezione.

Inoltre, un detenuto nordafricano ha aggredito un agente tentando il furto di radio e telefono.

Il comunicato dell'O.s.a.p.p.: “La nostra segreteria regionale è venuta a conoscenza che nella tarda giornata di oggi un gruppo di detenuti ha accerchiato e ha tentato di rubare le chiavi della sezione detentiva. Successivamente uno di loro, di origini magrebine, ha schiaffeggiato e ha cercato anche di rubare radio e telefono in dotazione della sezione per evitare di chiamare i soccorsi. Il detenuto in questione non è nuovo a tali comportamenti, conosciuto all'interno dell'istituto sanremese e non solo proprio per la sua particolare vena aggressiva e ribelle nei confronti della polizia penitenziaria, nonché ostile a mantenere un regolare comportamento di convivenza con altri ristretti e rispetto delle regole all'interno della struttura, infatti risulta essere un soggetto di non facile gestione”.