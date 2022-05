Sanremo: ritiro ingombranti con Amaie Energia, lettore "Servizio positivo e soprattutto gratuito, purtroppo c'è chi lo dimentica"

Il nostro lettore Paolo Rossi di Sanremo ha voluto raccontare la sua esperienza con il ritiro di un divano, tramite Amaie Energia.



"Ci teniamo a ringraziare pubblicamente Amaie Energia per il servizio di ritiro degli ingombranti a Sanremo. La procedura è stata semplice e veloce: abbiamo telefonato al numero 800 310 042 che si trova sia sul sito che sulle pagine social dell'azienda. Lì un operatore gentilissimo ci ha spiegato tutto e dopo pochi giorni abbiamo ricevuto la conferma dell'appuntamento. Nel nostro caso dovevano prendere un divano a tre posti. Gli abbiamo spiegato che vivendo in una via a senso unico a scendere serviva un mezzo stretto. Abbiamo ricevuto tutte le spiegazioni su come fare e puntualissimo stamattina un operaio è passato a prendersi il nostro mobile ormai da buttare. E' stato gentile e professionale e ci ha tolto un bell'impiccio. Diversamente avremmo dovuto portare noi il divano al centro di raccolta e non avendo una macchina abbastanza grande avremmo dovuto pagare qualcuno o noleggiare un furgone. Ecco tutto questo per dire che non solo il servizio è stato positivo ma è soprattuto gratuito. Non credo che il nostro sia un caso isolato. Solo pochi giorni fa anche un'altra nostra parente ha usufruito dello stesso tipo di ritiro e anche da lei abbiamo ricevuto un ottimo feedback. Queste poche righe perchè capita spesso di vedere su Facebook e anche nelle pagine di questo giornale le segnalazioni o denunce di discariche abusive. Di fronte a certi scempi dico che basterebbe pensare con un po' più di senso civico e rispetto per l'ambiente e il territorio in cui viviamo, per ricordarsi che si sono servizi funzionanti e a costo zero per l'utente".