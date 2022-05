Partirà a settembre la raccolta differenziata a Ventimiglia: intanto arriva una macchina 'mangia plastica'

Da circa 48 ore è partito il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti nel comprensorio intemelio e che comprende 18 comuni, tra Ventimiglia e Ospedaletti compreso l’entroterra. A Ventimiglia, almeno fino a settembre non si vedranno miglioramenti nel servizio di raccolta differenziata, visto che fino alla fine di agosto rimarranno i cassonetti con il conferimento diretto dei residenti.

Si è trattato di una scelta che ha visto l’Amministrazione prendere una decisione importante, per evitare che nel corso dell’estate potessero verificarsi problemi per gli utenti. Nel frattempo il Comune organizzerà una serie di corsi per affrontare la differenziata da settembre e per poter fare finalmente un deciso passo in avanti, visto che al momento Ventimiglia paga quasi 60mila euro di sanzioni ogni anno, per il mancato raggiungimento della soglia minima del 65%.

Teknoservice si è fatta subito trovare pronta con mezzi nuovi fin dal primo giorno anche se servirà un periodo di prova di quattro mesi, durante il quale dovrà comprendere le esigenze dei Comuni, per rispettare la platea occupazionale e avviare tutti i servizi. Nel frattempo il Comune di Ventimiglia sta per acquistare una macchina automatica ‘mangia plastica’, che verrà installata nel centro della città.

Il Comune ha infatti ottenuto un contributo specifico da 20mila euro dal Ministero per l’acquisto del sistema, che prevede la ricezione della plastica, in cambio di punti, che potranno essere utilizzati per sconti vari, tra cui la stessa Tari, i parcheggi o eventuali biglietti del bus. Il tutto con l’ausilio di una tessera elettronica, per tentare di sensibilizzare la cittadinanza alla differenziazione della plastica.