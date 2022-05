L'Istituto ‘Marconi’ affronta la fase regionale online dei Giochi della Chimica 2022

I ragazzi dell'IIS Marconi di Imperia e Sanremo hanno partecipato, sabato scorso nella sede di via Gibelli 4 alla competizione online dei Giochi della Chimica per la Regione Liguria.

L'Istituto Tecnico e Professionale delle ex-Ferriere è alla sua quarta partecipazione alla manifestazione culturale, organizzata ogni anno dalla Società Chimica Italiana allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza delle Scienze Chimiche. Gli studenti si sono misurati con 60 quesiti a risposta multipla in soli 120 minuti per la classe di concorso A (I e II superiore), sfidandosi con 39 coetanei collegati dagli altri istituti tecnici e licei di tutta la Liguria.

Gli alunni partecipanti ai Giochi della Chimica edizione 2022 sono Davide Anselmo, Andrea Mordeglia, Federico Oggero, Andrea Negrini, Giorgio Panella e Fabio Bloise della II EM (indirizzo tecnico meccatronico), preparati dal Prof. Gian Luigi Puleo, con la collaborazione dell'assistente tecnico Cristina Chiappori.

L'IIS Marconi aveva già partecipato prima ad altre edizioni di questa manifestazione, in linea con l'obiettivo del corpo docente di valorizzare il merito scolastico e il talento, all'interno dei percorsi tecnici e professionali. La modalità online del concorso, attuata da due anni a causa delle restrizioni della pandemia, ha inserito alcuni elementi formativi innovativi: prepara gli studenti al superamento dei test utilizzati nei concorsi pubblici, incrementa le capacità di gestione del tempo nello svolgimento delle prove e privilegia lo sviluppo del pensiero laterale. I ragazzi del Marconi hanno sempre dimostrato impegno, ottenendo, nelle finali regionali, piazzamenti buoni, senza temere il confronto con gli studenti degli istituti tecnici di Savona e Genova. Quest'anno gli alunni hanno raccolto la sfida di migliorare il risultato dei loro predecessori per dimostrare le competenze acquisite, nonostante le difficoltà della didattica a distanza durante l'emergenza sanitaria.

La partecipazione dell'istituto delle ex-Ferriere alla manifestazione della Società Chimica Italiana sottolinea il riconoscimento della chimica come scienza centrale nello sviluppo di competenze base in ambito tecnologico e l'impegno concreto del corso di studi di offrire una formazione completa, per rispondere all'evoluzione rapida del mondo del lavoro.