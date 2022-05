E' morto il noto procuratore calcistico Mino Raiola: ha vissuto a Montecarlo ed era spesso a Ventimiglia

E’ morto a Milano, all’età di 54 anni, il noto procuratore calcistico Mino Raiola. Nato a Nocera Inferiore ha vissuto in Olanda con la famiglia prima di iniziare la carriera che lo ha portato a curare gli interessi dei più grandi giocatori, tra i quali Ibrahimovic, Pogba, Robinho, Lukaku, Balotelli e De Ligt.

Aveva anche creato una associazione di procuratori che era in contrasto con la Fifa. Raiola, che aveva preso la residenza a Montecarlo, era molto noto anche a Ventimiglia dove spesso si vedeva in centro per fare spese.