Airole torna dopo due anni a festeggiare i SS Filippo e Giacomo: domenica serie di appuntamenti

Dopo due anni di stop, dettati dal Covid, Airole torna in piazza e lo farà domenica prossima, per la Festa Patronale dei SS Filippo e Giacomo. Sarà una giornata intensa, ricca di appuntamenti che vedrà i residenti e i visitatori che lo vorranno, tornare a divertirsi, sempre con le massime attenzioni alle restrizioni per il Covid.

Si partirà già alle 8 del mattino con il risveglio in musica, insieme all’orchestra Filarmonica ‘Città di Ventimiglia’, che si muoverà nelle vie del paese con il tradizionale ‘Giro delle Coccarde’.

Alle 11 tutti in chiesa per la Santa Messa della solennità per i SS Filippo e Giacomo e, al termine della funzione, via al divertimento per i piccoli sulla piazza del Comune con i gonfiabili, i pop corn per tutti e i giochi ‘By Kenzo’. A mezzogiorno l’aperitivo d’onore in piazza, con la collaborazione delle attività commerciali del paese.

Tutti a pranzo e, nel pomeriggio alle 16, si svolgerà la processione nel centro storico di Airole con le reliquie dei SS Filippo e Giacomo, insieme all’orchestra filarmonica ‘Città di Ventimiglia’. La giornata si concluderà alle 17, quando in piazza sarà la volta della sagra ‘Fave e salame’ e con l’apericena musicale insieme a Maurizio Baronetto.

Nel corso della giornata è prevista l’esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici del territorio (olio, vino, zafferano, miele, lavanda, olive in salamoia, pasta di olive e formaggio di Triora). "E' un momento emozionante - ci ha detto il Sindaco Maurizio Odoero - perchè, pur rispettando tutte le normative previste, torniamo a festeggiare i nostri patroni e a incontrarci in piazza per una giornata intera di festa. Aspettiamo tutti i residenti, ma anche i residenti della Val Roya e di Ventimiglia, per trascorrere un 1° maggio divertente e con tante prelibatezze".