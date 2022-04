Sanremo: furto di un orologio da 400mila euro a un imprenditore ucraino, indagini della Polizia

Sta indagando la Polizia di Sanremo sul furto di un orologio, del valore di circa 400mila euro, ai danni di un ricco imprenditore ucraino.

Il furto è avvenuto nella città dei fiori alcune settimane fa, ma il fatto è emerso nelle ultime ore ed è stato pubblicato stamane dal quotidiano La Stampa. L’uomo era a Sanremo, dopo la fuga dal paese colpito dall’invasione russa e sembra sia stato avvicinato da cinque malviventi, uno dei quali già arrestato, all’uscita da una chiesa.

Gli è stato strappato via l’orologio e, poco dopo ha dato l’allarme. Indagini sono in corso da parte degli agenti del Commissariato, visto che quattro dei cinque malviventi sono ancora latitanti. L’orologio non è ancora stato ritrovato.