Rocchetta Nervina: incendio stamattina in una casa disabitata, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Un incendio ha distrutto una casa, che fortunatamente era disabitata e abbandonata da tempo, questa notte a Rocchetta Nervina, piccolo centro dell’entroterra in Val Nervia.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via d’accertamento, intorno alle 5. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che stanno lavorando ancora adesso per terminare il lavoro di spegnimento.

Ancora da verificare le cause del rogo, che ha parzialmente distrutto anche un magazzino attiguo all’abitazione. Del caso si occupano i Carabinieri di Dolceacqua mentre sarà da verificare la stabilità dell'abitazione per eventuali pericoli a quelle vicine. Sul posto, a supporto, anche la Croce Azzurra di Vallecrosia.

Via XX Settembre è stata chiusa sia al traffico delle auto che dei pedoni, per ragioni di sicurezza. Nel corso della giornata sarà verificata la staticità dell'edificio bruciato, per capire se ci siano o meno rischi di crollo e, quindi, per le case vicine.