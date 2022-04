Multe agli ultra 50enni per l'obbligo vaccinale: ne arrivano anche in provincia e in tanti si rivolgono ai Sindaci

Sono tantissime le segnalazioni, anche nella nostra provincia, di multe agli ultra 50enni per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale. Ma, purtroppo, tra le diverse sanzioni elevate correttamente, ce ne sono tante che invece non tengono conto che il destinatario è regolarmente in possesso di green pass rafforzato, da terza vaccinazione.

Già nei giorni scorsi abbiamo ricevuto molte segnalazioni da diverse città della provincia di Imperia e, nelle ultime ore, anche da alcuni sindaci dell’entroterra, alle prese con propri concittadini anziani. Questi, infatti, non avendo dimestichezza con la tecnologia e senza una possibile connessione a Internet, si sono rivolti al primo cittadino per avere un aiuto.

Ci sono molti anziani in difficoltà che devono procurarsi la documentazione e, successivamente, mandare una Pec all’Agenzia delle Entrate e all’Asl. Immedesimiamoci in una persona non avvezza alla tecnologia per capire quanto sia difficile poter trovare una soluzione. Alcuni Sindaci dell’entroterra stanno aiutando i propri cittadini, ma hanno chiesto aiuto anche al nostro giornale per sensibilizzare gli enti preposti.

“Capiamo che gli errori si possano fare – ci hanno detto i Sindaci – ma si deve correre ai ripari e trovare soluzioni diverse da quelle attuate. Nel mondo tecnologico in cui viviamo, non riusciamo a capire come non si possa trovare un automatismo, tra Asl e Agenzia delle Entrate, per trovare una soluzione alternativa”. Una punta dell’iceberg, quella delle sanzioni per i vaccini agli over 50, che mette nuovamente sul tavolo i tanti problemi della pubblica amministrazione, ancora lontana da una vera automazione tecnologica.

Le sanzioni sono arrivate nei giorni delle festività pasquali. In particolare a chi ha ritardato la terza dose dopo il 1° febbraio, oppure perché hanno contratto la malattia poco prima della stessa terza dose. Altri sono lavoratori frontalieri (in particolare chi è impiegato in Svizzera, che non risulta ancora nei database italiani.

C’è anche chi ha completato il primo ciclo soltanto con una iniezione e non due per aver contratto il virus, facendo poi il ‘booster’ tra fine 2021 e inizio 2022. Sono in regola ma risultano fuori norma perché hanno saltato una dose.

Chi ha ricevuto erroneamente la sanzione deve farlo presente all'Agenzia delle Entrate ma, in molti casi, questi non vengono presi in considerazione. Ci si deve rivolgere così all’Asl e dimostrare di non aver commesso alcuna infrazione. Tutto quanto, tra l’altro, va fatto on line e sono moltissimi (anche nella nostra provincia) i cittadini che non hanno la possibilità di farlo.

Proprio per questo (e in particolare nei piccoli centri dell’entroterra) si sono rivolti ai Comuni o direttamente ai Sindaci (che nei paesini fanno davvero tutto) per trovare una soluzione. Forse sarebbe opportuno che la trovi chi ha creato il problema.