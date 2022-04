Partito oggi a Genova il progetto ‘Arte risponde’, Assessore all’edilizia Marco Scajola: “Un modello per tutta la Liguria”

Questa mattina è stato presentato a Genova ‘ARTE Risponde’, il progetto nato dalla collaborazione dell’Azienda Regionale Territoriale della provincia di Genova e Regione Liguria. ARTE Genova ha attivato un numero verde per le segnalazioni ed ha messo a disposizione 21 unità lavorative e 11 veicoli per fornire risposte rapide e puntuali agli assegnatari delle case popolari. “Un progetto importante, che rappresenta un modello che adotteremo in tutta la Liguria”, afferma l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola, che prosegue: “Intendiamo ampliare la gamma di servizi offerti all’utenza per migliorare la vivibilità delle case di Edilizia Residenziale Pubblica, con la finalità di essere ancor più vicini ai bisogni degli inquilini. ‘ARTE Risponde’ rappresenta l’attenzione di Regione Liguria ai cittadini più fragili ed alle loro esigenze”.