Imperia: nuovamente vandalizzata la pista di 'Pump track' del parco di Castelvecchio (Foto)

Solo domenica scorsa è avvenuta la cerimonia di intitolazione del circuito a padre Chiaffredo Peyrona, fondatore della pallamano imperiese. Nato a Venasca in provincia di Cuneo, padre Peyrona una volta ordinato sacerdote giunse a Imperia negli anni Sessanta, ricoprendo diversi incarichi, quali cappellano dell'Ospedale per diversi anni e all'Istituto di ‘Madre Ranixe’ sempre nel capoluogo. Tra le iniziative che padre Chiaffredo Peyrona ha sviluppato, l’Associazione Volontari Ospedalieri, Amici di San Camillo e Medici Cattolici, tuttora esistenti.

Seguì con passione l'attività dei giovani del quartiere di Castelvecchio e non solo convincendo i suoi superiori a modificare le aree dell'Istituto per far posto a campi da gioco con gradinate e la prima palestra all'avanguardia per i tempi. Oggi quindi l’area è stata nuovamente deturpata dai vandali e lo scenario che appare è davvero desolante non solo dal punto di vista sociale, ma soprattutto morale. Nei mesi scorsi era stato presa di mira il bar, non ancora assegnato ad un operatore. In quel caso vennero danneggiati gli arredi, gli infissi e le prese elettriche.