Imperia, 21enne straniero perseguita anche sui social una ragazza: dichiarato incapace di intendere e di volere

I fatti per cui il 21enne è finito a processo sarebbero stati commessi tra Sanremo e Ventimiglia. Il ragazzo avrebbe iniziato a scrivere ad una 23enne su Facebook che poi è stata costretta a bloccarlo visto i comportamenti molesti. Il giovane avrebbe poi iniziato a pedinarla e si sarebbe presentato anche sotto casa sua. Persecuzioni che non hanno avuto fine neanche dopo che ha ricevuto l’ammonimento da parte del Questore di Imperia.

In seguito sarebbero continuati i comportamenti molesti tramite messaggi minacciosi e nell’ottobre dello scorso anno l’imputato venne arrestato poiché trovato nuovamente sotto casa della vittima. Oggi, dopo le conclusioni del perito nominato dal giudice dove è stata attestata la sua incapacità di intendere e di volere, il pm Paola Marrali ha chiesto il non doversi procedere per l’imputato e nel contempo che lo stesso sia preso in carico da una struttura specializzata in cure psichiatriche.