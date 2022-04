Punto nascite al 'Borea' di Sanremo: ieri l'annuncio in Regione ma la carenza di personale lo consentirà?

‘Punto nascite’ all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo entro l’estate? Ieri pomeriggio l’annuncio roboante della Regione, che durante il Consiglio ha risposto positivamente all’ordine del giorno presentato da Mabel Riolfo (Lega), ha generato subito una serie di riscontri positivi tra la popolazione dell’estremo ponente ligure.

In particolare tra Taggia e Ventimiglia, pensando anche al profondo entroterra ventimigliese, le cui puerpere sono costrette a un ‘viaggio’ vero e proprio per arrivare a Imperia, senza dimenticare eventuali problemi medici che possono preoccupare, e non poco, le famiglie in attesa di un bebè.

Ma l’annuncio porterà ad una apertura vera e propria nei tempi previsti? Senza sminuire le intenzioni del Presidente e Assessore alla Sanità ligure, i ben informati già nelle ore immediatamente successive all’annuncio, hanno storto un po’ il naso. Soprattutto ragionando sui gravi problemi di personale in cui vive l’intera sanità dell’estremo ponente.

La poca appetibilità della zona, considerata spesso troppo lontana dal resto d’Italia e con i collegamenti sempre più precari, tengono distanti medici e personale in generale, che preferisce accasarsi in altre strutture. Nei prossimi mesi sono previsti altri pensionamenti nel settore e, nonostante i continui sforzi di Asl 1 Imperiese nel produrre bandi di assunzione, le difficoltà sono davvero enormi.

I numeri per aver due punti nascita ci sarebbero anche visto che, oggi come oggi sono circa 1.200 i parti annuali nella nostra provincia. E, togliendo quei 100/150 che approdano dall’estremo ponente della provincia di Savona all’ospedale di Imperia, i restanti mille potrebbero essere suddivisi tra l’ospedale del capoluogo e quello di Sanremo. Quest’ultimo, di fatto, accoglierebbe tutte quelle donne in dolce attesa che, arrivano anche dal ventimigliese.

Una situazione non facile, quindi, per chi poi dovrà gestire la realtà dei fatti, ovvero dover aprire nuovamente il ‘punto nascite’ facendo i conti con la scarsità del personale. L’estate si avvicina e, anche la recrudescenza del Covid che almeno in questi giorni sembra aver decisamente ripreso il suo cammino, i tempi per la riapertura annunciata sono particolarmente stretti.