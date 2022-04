Ventimiglia: furto con spaccata in via Cavour, 24enne del Mali subito fermato dalla Polizia

Un 24enne del Mali è stato fermato, dopo aver spaccato una vetrina di via Cavour. Il fatto è avvenuto venerdì notte, durante un rapido intervento della volante grazie alla tempestiva comunicazione al numero d’emergenza 112 da parte di un residente che segnalava la presenza di un sospetto nella centrale via Cavour.

Gli agenti del Commissariato, dopo aver verificato la spaccata della vetrina di un negozio di calzature e abbigliamento e con la precisa descrizione fornita da un testimone, hanno bloccato l’autore del reato, poco lontano.

Si tratta di un cittadino del Mali, titolare di un regolare permesso di soggiorno, con altri precedenti di Polizia a carico. L’uomo, 24 anni, è stato trovato in possesso di un tubo in ferro, sequestrato poiché utilizzato per frantumare il vetro di una bacheca murale, al cui interno erano collocati, per la sola esposizione, antichi strumenti da calzolaio.

Il giovane aveva anche un piccolo martelletto, di scarso valore economico, che risultava rubato nella bacheca e che veniva subito restituito al negoziante. Un gesto davvero poco comprensibile, che tuttavia è valso al giovane maliano una denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.