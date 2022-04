Missione compiuta dalla Croce Verde Intemelia: la piccola ucraina è ora in ospedale a Torino

Anastasia è arrivata alle 4 di stanotte all’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino ed è stata affidata alle cure dei sanitari del locale nosocomio. La piccola, insieme ai genitori, è arrivata dall’Ucraina, grazie a una nuova missione umanitaria (dopo quella di un mese fa), della Croce Verde Intemelia.

La pubblica assistenza ventimigliese è andata a prendere la bambina di 4 anni con gravi patologie, in collaborazione con l’associazione polacca con la quale ha collaborato in occasione del viaggio fatto alcune settimane fa. Inizialmente l’accordo era quello di andare direttamente in Polonia per recuperare la bimba ma, per velocizzare il viaggio è stato deciso di farla partire con un’ambulanza dall’Est europeo e fare il rendez-vous a Vicenza.

Nella città veneta la Croce Verde Intemelia ha caricato la piccola sull'ambulanza (condotta da Secondo Messali) e poi l'ha portata, insieme al personale medico polacco e alla madre, all’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino. Il viaggio di queste ore non sarà l’unico, perché la Croce Verde andrà a prendere altri bambini ucraini, che non trovano più spazio in Polonia e che potranno essere curati in Italia.