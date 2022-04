Coronavirus: oggi 113 nuovi casi in provincia mentre rimane stazionario il tasso di positività (17,46%)

Sono 765 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 4.381 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in crescita, al 17,46%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 113, a Savona 137, a Genova 382 e a Spezia 133. Cresce anche oggi il numero dei ricoverati, 62 in provincia, due in più di ieri. Stazionari quelli in terapia intensiva, che passano da 4 a 5.

Oggi non si registra nessun morto in regione, dove calano a 17.055 (-172) i pazienti in isolamento domiciliare. Sfiorano i 400mila i guariti, oggi 843 in più.

Sotto il bollettino completo.