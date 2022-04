Sono circa 115mila i libretti postali e 153mila i buoni fruttiferi in provincia di Imperia

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali si confermano tra le forme di risparmio più amate, al punto che il 62% dei cittadini della provincia di Imperia ha scelto i tradizionali strumenti di risparmio postale quale soluzione di deposito e investimento.

In tutta la provincia oltre la metà dei cittadini ha un Libretto di Risparmio per un totale di quasi 114mila Libretti attivi. I Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti sono invece circa 153mila, pari al 71% della popolazione. Numeri che confermano l’importanza di questi prodotti nelle scelte di risparmio degli italiani: in totale sono oltre 30 milioni di Libretti Postali e quasi 48 milioni di Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nel Paese.

Qualche dettaglio locale invece arriva da due Uffici dove si sono riscontrati dati significativi riguardo al risparmio postale: Claudio Biancheri, direttore di Ventimiglia Città dice “Il Risparmio Postale, sottoscrivibile solo all’interno di Poste Italiane, è rimasto uno di quei prodotti che riesce a coniugare la tradizione con l’innovazione perché, ad esempio, il Buono Postale è la “storia” di Poste, fatto dai nonni per i nipoti, che a 18 anni potevano incassare e trovarsi qualche risparmio per affrontare le prime spese – ed è al contempo “innovazione” nel senso che, se prima era solo cartaceo, ora si può sottoscrivere anche in forma dematerializzata, collegata al conto corrente ed offre la possibilità di disporre denaro in qualunque momento. Il Libretto Postale è gratuito e la Carta libretto permette di effettuare molte operazioni senza andare a sportello; inoltre si può appoggiare il libretto dematerializzato sulla APP dedicata e verificare movimenti e saldi. Tutti questi aspetti hanno reso il prodotto più evoluto, pur restando al contempo tradizionale.” A Ventimiglia Città risultano sottoscritti oltre 9mila Libretti Postali ed una fortissima propensione verso i BFP tanto che nel 2021 si è arrivati ad 1 milione di euro.

Nell’entroterra invece Daniele Prevosto, direttore monoperatore a Badalucco rileva “quasi 750 Libretti Postali su 1.082 abitanti con la stessa forte propensione verso i BPF. La gente qui è legata a questo prodotto da anni, si fida di Poste. Il Libretto è un mezzo di risparmio per versare anche piccole somme, poi con l’evoluzione della Carta Libretto gratuita è più agevole versare e ritirare, anche grazie al nostro ATM. Io sono del posto, sono qui da quasi 7 anni, mi conoscono e si fidano di me, comunque gli abitanti si sono modernizzati e hanno aderito volentieri a queste nuove formule operative. Alla luce della variazioni dell’economia in generale vedono i BP un mezzo risparmio tranquillo ,sicuro, subito esigibile, in caso di necessità rimborsabile a breve, tutti elementi a favore della scelta del prodotto, anche per depositare somme in attesa di futuri investimenti più proficui o in vista di prossimi acquisti”

Il risparmio postale grazie alle sue caratteristiche si conferma uno strumento sicuro, poiché garantito dallo Stato Italiano e flessibile, in quanto gestibile anche attraverso il sito www.poste.it o tramite l’APP BancoPosta a conferma dell’importanza dello sviluppo dei canali digitali per l’Azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante.

In questo particolare periodo storico la volatilità dei mercati finanziari potrebbe modificare le scelte di investimento della clientela, orientandole verso prodotti maggiormente liquidi o comunque meno esposti all’andamento dei mercati finanziari. Il Gruppo Poste Italiane ha storicamente dimostrato resilienza nei momenti di turbolenza finanziaria, affermandosi come un “porto sicuro” per i risparmiatori, grazie a un portafoglio di offerta finanziaria che continuerà a mantenere, anche in futuro, il Risparmio Postale al centro della strategia anche grazie alla nuova Convenzione con Cassa Depositi e Prestiti.

Poste Italiane ricorda che tutti i possessori di un Libretto Postale Smart possono accedere direttamente on-line all’Offerta SuperSmart 180 giorni, che permette di ottenere un tasso di interesse più elevato sulle somme accantonate al momento della scadenza.

Inoltre fino al 21 aprile 2022 è disponibile, salvo chiusura anticipata da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, l’Offerta Supersmart Premium 150 giorni rivolta ai titolari di Libretto Smart che apportino “Nuova Liquidità” in Poste Italiane. L’Offerta dedicata alla “Nuova Liquidità”, che consente di ottenere a scadenza un tasso dello 0,75% annuo lordo sulle somme accantonate, è disponibile presso tutti gli Uffici Postali oppure, se si è titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzioni dispositive, online su poste.it o su App BancoPosta.

Oltre al classico Buono Fruttifero Ordinario, che ha durata massima 20 anni, consigliato per chi vuole investire i propri risparmi, con tassi di interesse fissi e crescenti nel tempo senza costi di sottoscrizione o di rimborso, per chi chi volesse un investimento più breve, è disponibile il Buono 4x4. Anche in questo caso con interessi fissi e crescenti nel tempo che però maturano ogni quadriennio, con possibilità di rimborso dopo 4, 8 o 12 anni.

In alternativa è disponibile il Buono 3x4, anche in questo caso con interessi fissi e crescenti nel tempo che però maturano ogni triennio, con possibilità di rimborso dopo 3, 6 o 9 anni.

Infine, dedicato a chi vuole un rendimento nel lungo periodo, è disponibile il Buono 5x5, che ha una durata fino a 25 anni con un rendimento fisso crescente, con la possibilità di richiedere il rimborso in qualsiasi momento e, dopo 5,10,15 e 20 anni prevede il riconoscimento degli interessi maturati.

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti garantiti dallo Stato Italiano e sono esenti da costi, salvo gli oneri fiscali; i buoni sono, inoltre, esenti da imposta di successione e soggetti ad una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi.