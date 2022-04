Coronavirus: nel Principato di Monaco cresce il tasso di positività (20,3%) ma scende quello di incidenza (519)

Sono stati 27 i nuovi casi di positività al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove sale a 11.632 il numero delle persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 31 i ricoverati oggi in ospedale, dei quali nessuno in terapia intensiva. 68 i guariti di oggi, per il totale che sale a 11.464. Sono 93, infine, le persone in sorveglianza attiva.

Nell’ultima settimana è salito, nel Principato, il tasso di positività. Con 2.000 tamponi eseguiti tra il 18 e il 24 aprile, è ora al 20,3%. Sceso invece il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive ridotto a una base di 100.000 persone nell'arco degli ultimi 7 giorni: ora è 519 (662 la scorsa settimana).