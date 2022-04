Maltempo sul ponente: piogge, temporali e grandine nella notte. Per fortuna pochi i danni, tutti i dati (Foto)

Pioggia, tuoni, fulmini e grandine: sono questi i fenomeni di questa notte che dopo tanto tempo ha visto la nostra provincia colpita da una precipitazione che, fortunatamente non è stata particolarmente violenta, se non in alcune zone.

Verso la mezzanotte, una violenta grandinata ha colpito le immediate alture e, verso le 3 il picco massimo della pioggia con circa 10 millimetri in un’ora. Moltissime le chiamate ai Vigili del Fuoco della provincia, con il lavoro più grosso per alcuni danni d’acqua e per alberi pericolanti, nelle zone di Sanremo, Arma di Taggia e Riva Ligure. Diversi, poi, gli interventi per riportare le condizioni di sicurezza nella zona di Ventimiglia e dintorni anche per liberare dall'acqua casa allegate.

Per fortuna, come detto, non si sono registrati gravi danni, nonostante a tratti l’intensità della pioggia sia stata particolarmente elevata. Questi i millimetri caduti, da ieri pomeriggio alle 7 di questa mattina: Triora 46,8, Verdeggia 44,8, Bajardo 43,6, Ceriana 41, Apricale e Ventimiglia 39,8, Pontedassio 39, Rocchetta Nervina 37,6, Diano Marina e Montalto Carpasio 34,8, Pigna 33,4, Pieve di Teco 32, Sanremo 31, Airole 29,8, Borgomaro 29, Col di Nava 28,8, Dolceacqua 23,8, Imperia 19,4.

Lieve aumento per i corsi d’acqua della nostra provincia che, dopo mesi di ‘silenzio’, tornano a riempirsi (poco) dell’acqua caduta nelle ultime ore.

L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,50 nella notte per scendere ora a +0,42 (in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è salito stanotte ma ora è a -0,22 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto ma a Montalto a 1,63 ( livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli a 1,11 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso).

Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,15 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,69 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,48 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,66 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia -0,09 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Le temperature minime di questa mattina sono calate un po’ ovunque e sono sicuramente più basse rispetto ai valori del periodo. Sotto zero troviamo solo Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte, con -1,6. Quindi abbiamo Pigna (Colle Belenda) con 1,2, Apricale (Sella di Gouta) 2,1, Colle D’Oggia 3,2, Verdeggia 3,4, Col di Nava 3,6, Triora 4,3, Bajardo 4,5, Pornassio 6,2, Bestagno 6,3, Pigna 6,4, Rocchetta Nervina 6,5, Seborga 6,6, Castelvittorio 6,8, Borgomaro 6,9, Dolcedo 7,3, Ranzo 7,4, Pieve di Teco 7,5, Cipressa 7,8, Airole 8,4, Dolceacqua 8,6, Sanremo 9,4, Diano Marina e Imperia 9,6, Ventimiglia 11.

Per le prossime ore sono previsti ancora passaggi temporaleschi ed è quindi consigliato diffidare da eventuali schiarite. Potrebbero ancora verificarsi piogge e rovesci, anche se la tendenza per oggi pomeriggio e domani è a un deciso miglioramento.