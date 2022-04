Maltempo sulla nostra regione: allerta meteo gialla per temporali anche nell’imperiese

Dopo le precipitazioni registrate tra la notte e la mattinata la Liguria sarà interessata, dal pomeriggio, da un fronte perturbato proveniente da Ovest e che attraverserà tutta la regione con piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti e organizzati accompagnati da venti meridionali in rinforzo.

Le precipitazioni proseguiranno anche per buona parte della giornata di domenica, in particolare sul centro e sul Levante dove potranno dare origine a cumulate elevate e saranno accompagnate da una mareggiata di libeccio (mareggiata prevista anche lungo le coste della nostra provicia). Tra il pomeriggio e la sera graduale attenuazione dei fenomeni e prime schiarite a iniziare proprio dall’imperiese.

Nelle ultime ore precipitazioni hanno interessato un po’ tutta la regione con intensità generalmente debole o localmente moderata. Sotto le previsioni per oggi, domani e lunedì.

OGGI: il passaggio di una perturbazione porta un progressivo peggioramento. Segnaliamo dalle ore centrali piogge diffuse con cumulate significative su tutte le zone; possibili fenomeni temporaleschi anche organizzati soprattutto nella seconda parte del pomeriggio. Venti dai quadranti meridionali 60-70km/h con rinforzi e raffiche oltre 100km/h sui crinali e sui capi esposti. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso su tutte le coste la sera.

DOMANI: nella notte ed in mattinata si mantengono condizioni di tempo perturbato con piogge diffuse su BCE e quantitativi cumulati significativi su B, fino ad elevati su CE. Rimane elevata la probabilità di fenomeni temporaleschi forti su tutte le zone, anche organizzati almeno fino alle ore centrali della giornata. Nella notte e di primo mattino venti 60-70km/h con rinforzi e raffiche oltre 100km/h sui crinali e sui capi esposti, in calo. Mareggiata da Sud-Ovest sulle coste di AC, mare localmente agitato su B, in scaduta la sera

LUNEDI’ 25 APRILE: nulla da segnalare.