Riprenderà domani, sabato 23 aprile, la campagna tesseramento 2022 della Lega - Salvini Premier in Provincia di Imperia.

Di seguito le postazioni e gli orari dei gazebo:

• Ventimiglia, Via della Repubblica, dalle 9 alle 12.30;

• Camporosso, Via Braie 297, dalle 9 alle 13;

• Sanremo, Via Escoffier, dalle 9 alle 13;

• Imperia, Piazza San Giovanni, dalle 9 alle 12.30.

In caso di maltempo, la gazebata sarà rinviata ai weekend successivi.