Ventimiglia: per lavori di manutenzione, stop a erogazione acqua in Via Filippo Turati martedì prossimo

“Per consentire la riparazione in sicurezza – spiegano da Rivieracqua - l'erogazione di acqua alle utenze della zona potrà essere ridotta e, in caso di necessità, temporaneamente sospesa: i possibili disagi alle utenze di zona persisteranno sino a fine intervento che, presumibilmente, durerà l'intera giornata. A conclusione dei lavori e, quindi, alla ripresa della normale erogazione, non si escludono fenomeni di opalescenza dell'acqua: il fastidioso fenomeno, che non assume natura inquinante, ha carattere transitorio ed è destinato, nel corso della giornata, ad una progressiva recessione fino alla sua totale scomparsa. Ci scusiamo per il disagio arrecato agli utenti, determinato da lavori di manutenzione urgenti ed inderogabili”.