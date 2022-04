Lino Banfi riceve la cittadinanza onoraria e lancia il suo endorsement al sindaco: “Conio? Leggermente 'cagachezzi', ma è un bravo ragazzo. Tenetevelo stretto” (foto e video)

Lino Banfi è cittadino onorario di Taggia. La cerimonia si è svolta questa mattina in piazza Tiziano Chierotti ad Arma dove per salutare l'attore comico, al secolo Pasquale Zagaria, sono intervenute le autorità con il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco Mario Conio.

Una festa di piazza per omaggiare il legame tra Taggia e l'attore di tanti cult del cinema italiano che qui ha fatto il militare, alle Caserme Revelli. Celebri i personaggi, come Oronzo Canà, il commissario Logatto, fino ad arrivare al Nonno Libero di 'Un medico in famiglia' che hanno fatto entrare Banfi nell'olimpo della comicità nostrana e tra i beniamini degli italiani. La visita di Lino Banfi a Taggia e Arma di Taggia

Banfi ha raccontato di dovere molto alla Liguria e a Taggia perché è dall'esperienza fatta qui che la sua vita è cambiata. La cartolina per il militare la ricevette a Milano dove era arrivato da poco. Un ragazzo del sud con poche prospettive e il rischio di esser portato su una cattiva strada. La svolta ad Arma di Taggia dove Banfi rimase anche diverso tempo dopo esser uscito dalla caserma, frequentò la scuola alberghiera a Ospedaletti. Imparò un lavoro che gli permise di potersi trasferire a vivere a Roma e da lì piano piano prese piede la sua carriera come attore.

Dal palco non sono mancati i riferimenti al sindaco Mario Conio, sua guida per le strade di Taggia e Arma: “È leggermente 'cagachezzi', ma è un bravo ragazzo. Tenetevelo stretto, non si sa mai chi arriva”.

La cittadinanza onoraria arriva da un incontro tra il presidente Giovanni Toti e l'attore. Fu proprio il pugliese a manifestargli l'intenzione di voler restituire qualcosa alla Liguria che tanto aveva fatto per lui e così, grazie al tramite dell'assessore regionale Marco Scajola con l'amministrazione comunale di Taggia, si è arrivati alla cerimonia odierna condotta dallo showman Gianni Rossi. Un momento di commozione per Lino Banfi che ha ripercorso alcuni dei momenti che lo legano ad Arma di Taggia. Per lui il grazie dell'amministrazione comunale, la vicinanza e l'abbraccio caloroso della comunità.