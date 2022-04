Carpasio: iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di alcune delle vie del borgo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di alcune delle vie più importanti dell'antico Borgo di Carpasio nell'omonimo Comune di Montalto Carpasio

“Al momento – spiega Valerio Verda, Vice Sindaco Montalto Carpasio - si sta procedendo con l'asfaltatura di Via Martiri che ormai da molti anni era in condizioni precarie e da molto gli abitanti ne chiedevano la messa in sicurezza, dopodiché nelle settimane successive, prima dell'arrivo della stagione estiva, verrà asfaltata una delle strade più amate dai Carpasini e dai turisti e cioè la strada che conduce alla Madonna di Piazzima, antico Santuario dedicato alla Natività di Maria dove ogni 8 settembre vi si svolge la Festa a Lei dedicata. Altro lavoro non di meno importante la messa in sicurezza dell'antichissimo Arco di Via Roma e Via Castello. Il tutto è stato possibile grazie all'infaticabile lavoro degli Uffici Comunale e alla sinergia dell'Amministrazione e del suo Sindaco Mariano Bianchi”.