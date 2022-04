Genova: c'è anche un po' di Sanremo con l'allestimento di Amaie Energia a Euroflora 2022 (Foto)

C’è anche Sanremo, con i suoi fiori recisi e grazie all’allestimento di Amaie Energia a Euroflora 2022, l’appuntamento che scatta tra due giorni a Genova.

Tre Parchi storici contigui affacciati sulla scogliera e tre Musei dedicati alle arti figurative dell’Ottocento e del Novecento sono l’eccezionale scenografia della 12a edizione della Mostra Internazionale del fiore e della pianta ornamentale e unico appuntamento italiano tra le floralies riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers.

L’apertura è in programma per sabato e la mostra andrà avanti fino a domenica 8 maggio, per una durata complessiva di 16 giorni. A Euroflora sta per terminare anche l’allestimento di un’aiuola del Comune di Sanremo.