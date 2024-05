Speciale Weekend: asso piglia tutto per 'Aromatica 2024', ancora due giorni con i profumi e i sapori della Riviera Ligure

Diano Marina e il Golfo Dianese sono palcoscenico fino a domani dell'11ª edizione di ‘Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure’, la grande rassegna, dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze del settore agroalimentare e dell'enogastronomia, che trasforma l'elegante centro pedonale della Città degli aranci in un vero e proprio teatro all'aperto. In programma expo dei produttori, cooking show, cene a quattro mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e tanto altro ancora.

Importantissimi gli ospiti, da Gianfranco Vissani a Oscar Farinetti, qualificatissimi gli Chef, per un programma di oltre 40 attività a tema, tra cui una ventina di cooking show, una dozzina di presentazioni oltre a concorsi, degustazioni, laboratori. Tra i nomi dei grandi chef spiccano – oltre a Vissani - quelli di Ivano Ricchebono, Flavio Costa, Jorg Giubbani, Giorgio Servetto, Luca Andrè, Claudio Pasquarelli, Alessandro Dentone, Luca Bazzano, Jacopo Chieppa.

Aromatica è come sempre un invito all’uso delle aromatiche in cucina e all’incontro con l’alta gastronomia: c’è grande attesa per le ormai tradizionali cene a 4 mani. Oltre 90 sono le aziende che partecipano all’expo, eccellenze nella produzione e nella commercializzazione, scelte con criteri rigorosi, con produzioni locali o aventi strettamente a che fare con l’uso delle erbe aromatiche. Affollata e qualificata anche l’area dello street food, con 12 food truck (il programma di oggi e domani a questo link)



Ad Ospedaletti domani ritorna ‘Passeggiando Assaporando’, passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio, giunta alla 18ª edizione, che anche quest'anno si sviluppa lungo un 'percorso gastronomico' da effettuare a piedi o con il parziale utilizzo di un bus-navetta gratuito per brevi tratti per consentire a tutti di gustare le prelibatezze preparate dal Descu Spiaretè, l'ormai famosa associazione di volontari locali. Il programma preparato per l'evento prevede un tetto massimo di partecipanti fissato a quota 600 e, visto il crescente successo e partecipazione di pubblico, anche quest'anno ci sarà la possibilità di acquistare i ticket in prevendita nel pomeriggio di quest’oggi, sabato 4 maggio, dalle ore 15 alle 17 presso il portico del Municipio. La stessa biglietteria sarà aperta anche la mattina di domenica 5 maggio dalle 9 sino ad esaurimento posti. Il costo è di 20 euro per un menu completo.

I vari punti di ristoro saranno fissati in quest'ordine: Piazza IV Novembre antipasto e bottiglia d'acqua, Piazza Sant'Erasmo barbagiuai, Piazzale Porrine pasta al ragù, Piazzale del Pontino rostelle, Piazza San Giovanni porchetta e insalata, centro polivalente La Piccola (fine tour) crema al caffè. In ogni punto di ristoro verranno somministrate bevande analcoliche o bicchieri di vino bianco o rosso. L'accompagnamento musicale di 'Passeggiando Assaporando' sarà a cura dell'Accademia Musicale di Ospedaletti presso Piazza San Giovanni, piazzale Pontino e piazzale Porrine.



Spostandoci a Bordighera il nostro consiglio è quello di non farsi scappare ‘Inside Monet VR Experience’, la mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet: questo pomeriggio alle 19 infatti prenderà il via il tour che farà vivere una straordinaria esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo. Sarà un accompagnatore a condurre la passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, si indosseranno visori che consentiranno letteralmente di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet; tra questi c’è ‘Bordighera’ (1884), che il Maestro dipinse durante il suo soggiorno di tre mesi nella città delle palme.

La prenotazione può essere effettuata alla pagina https://www.wayexperience.it/inside-monet-bordighera; sarà comunque possibile recarsi allo IAT, punto di partenza dei tour, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio e, in caso di disponibilità di posti, iscriversi al momento. La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, sarà in lingua italiana mentre per le scene in Virtual Reality vi sarà la possibilità di scegliere tra italiano, inglese o francese. Il copione dell'accompagnatore sarà comunque disponibile in inglese e francese per la visualizzazione sullo smartphone dei partecipanti tramite QR Code. Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto a 10 euro per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti.

Un altro evento all’aperto rivolto alle famiglie è 'Picnic al Parco Urbano' di Imperia che era stato previsto il 1° Maggio ma a causa del maltempo è stato rinviato a domenica 5 maggio. Il programma rimane invariato: a partire dalle ore 11.00, il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Un'intera giornata di spettacoli e sorprese, a cura della FEM Spettacoli di Fortunello e Marbella, aperta al pubblico, totalmente gratuita, con numerose attività per grandi e bambini. L'evento terminerà alle ore 17.00.



Altro appuntamento degno di nota è quello in programma questo pomeriggio alle 17.00 nell’Oratorio di Santa Caterina di Cervo dove il noto giornalista e scrittore Carlo Lucarelli sarà ospite della rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’. Lucarelli presenterà il libro ‘Bell’Abissina, un’indagine del commissario Marino’. L’incontro sarà moderato da Lucia Jacona, Dirigente Scolastica dell’Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Intermezzi musicali a cura della pianista Luisa Repola, docente dell’Istituto Comprensivo Sauro indirizzo musicale.

‘Bell’abissina’ non è un classico giallo, è un insieme di generi narrativi che passa dall’inchiesta poliziesca, al thriller e al romanzo sociale. Trovato il colpevole, infatti, non è finita lì. Perché bisognerà incastrarlo e non sarà facile. Bisognerà anzitutto salvare la prossima vittima, che non crede, o non vuole essere tale, o fa di tutto per esserlo. Nel finale, dopo una suspense dovuta, il romanzo si trasforma in una lettura che ci fa interrogare sul nostro passato, ma anche sul nostro presente. Sulla natura dell’intrallazzo che vigeva all’epoca del fascismo, ma che anche ora, se guardiamo a certi scandali economici, ci accorgiamo che il nostro Paese, in fondo, non è così cambiato.



Uno sguardo anche agli spettacoli teatrali e musicali.



Per la rassegna ‘Civediamolì!' a ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia va in scena ‘La cantatrice calva’, classico di Eugène Ionesco, che sarà proposto per due repliche: sabato alle ore 21.15 e domenica alle ore 17.00. Sul palco Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Cristiano Peri, Giacomo Gazzano, Samantha Sottile, la regia è di Livia Carli e Gianni Oliveri.

Siamo in un salotto inglese nei dintorni di Londra dove vivono i signori Smith, che ricevono la visita, non proprio gradita, di due altri coniugi, i signori Martin. Ai quattro si aggiungono la cameriera Mary e il capo dei pompieri, e tutti e sei i personaggi si abbandonano a chiacchiere vuote e prive di un effettivo significato, che sembra più essere il frutto di un vaneggiare senza senso. Il contrasto fra forma e contenuto scivola lentamente verso l’assurdo ed esplode nel modo più comicamente dirompente. Frasi fatte, luoghi comuni inesistenti, scioglilingua senza senso, dapprima proferiti in modo sereno, ma via via sempre di più con toni ostili e nervosi. Il testo sottolinea proprio l'incomunicabilità, il parlarsi addosso senza ascoltarsi veramente. Anche se è un testo non recente, rispecchia quella che è oggi la realtà nell'epoca dei social network.



Per celebrare Giacomo Puccini in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla sua morte, il Club per l'UNESCO di Sanremo organizza per questo pomeriggio alle 17.30, presso il Palazzo Roverizio (Via Escoffier 29) una Conferenza-Concerto con l'introduzione del maestro Antonio Secondo e l'interpretazione di brani tratti da celebri opere pucciniane da parte di ex Allievi di Rosita Belgrano, insegnante storica della Scuola di musica ‘Ottorino Respighi’ di Sanremo. L’ingresso è libero.



Il Teatro dell’Attrito di Imperi ospiterà questa sera alle 21.15 il concerto dell’'Inter Play Jazz Trio' per un tributo a Duke Ellington. L’ensemble è composto da Marco Moro, Adriano Ghirardo e Marco Bottini, rispettivamente Sax & Flauto, Chitarra e Basso Elettrico e la sua peculiarità è il ‘carattere cameristico’, che lo rende molto presente e discreto al tempo stesso.

Nel 2024 ricorrono i 50 anni della morte di Duke Ellington (24 maggio 1974) e il gruppo ha deciso di dedicare le sue performances a questo grandissimo compositore, arrangiatore e band leader, omaggiandolo con un programma dal titolo ‘Black and Blue Duke Tribute’ che vede l’esecuzione delle sue composizioni più rappresentative dove un particolare e continuo intreccio/dialogo di Sax e Chitarra viene sostenuto dalla presenza del Basso Elettrico. Info e prenotazioni al 320 212 7561.



Al Centro Falcone di Camporosso domani (ore 17.30) protagonista della rassegna ‘Camporosso in Musica’ sarà l’Ensemble ‘Il Giardino Antico’ con uno spettacolo di musica e danza.

Il concerto sarà anche un’occasione preziosa per conoscere e ascoltare da vicino alcuni strumenti tipici della musica antica, come il clavicembalo, l’organo portativo, la ghironda, la chitarra e il mandolino barocchi e la mandola. Ma il tuffo a ritroso nel tempo non coinvolge solo le scelte dei brani e l’impiego di strumenti inusuali: infatti una coppia di ballerini dell’Associazione Indanza, specializzati nella coreutica medievale e rinascimentale, si esibirà sulle note delle danze in programma tratte dall’ampio repertorio dei maestri rinascimentali e della musica popolare.



Concludiamo con due eventi benefici che, oltre all’anima, fan bene anche al nostro fisico. Tutti e due sono in programma domani, uno a Imperia e l'altro a Ventimiglia.



Il grande impegno umanitario dei Lions si manifesterà ancora una volta, domenica 5 maggio, grazie al Lions Club Imperia La Torre che, di concerto con il Comitato San Giovanni, Tradizioni Onegliesi, organizza la camminata intitolata ‘Novemila passi contro il diabete’, rassegna che si svilupperà lungo la passeggiata a mare, sul percorso: calata Cuneo – Diano Marina e ritorno. Iscrizioni a partire dalle ore 9, partenza attorno alle 10. All’arrivo (da raggiungere... con calma) si potrà partecipare all’estrazione dei premi che saranno sorteggiati in base ai numeri dei pettorali consegnati al momento dell’iscrizione. La manifestazione è aperta alla partecipazione di chiunque lo desideri e prevede numerosi premi a sorpresa. Camminare farà del bene a noi, ma aiuterà anche la ricerca. Il costo di iscrizione, infatti, di 5 Euro a persona (bambini esclusi) sarà interamente destinato alla ricerca contro il diabete giovanile.

Il liceo Aprosio di Ventimiglia, in collaborazione con il Lions Club Sanremo, Ufficiali d’Italia e la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica, organizza una camminata non competitiva per la mattina di domenica 6 maggio. Partenza (prevista per le 9.30), arrivo e iscrizioni presso il parco Pelagos dell’oasi del Nervia. Il percorso sarà di circa 7 km, con giro di boa in zona Kursaal. La marcia è aperta ad atleti, camminatori e famiglie che desiderano trascorrere momenti di sport, amicizia e benessere in nome della solidarietà. La quota di partecipazione è di 5 euro. Il pagamento sarà effettuato al parco Pelagos il giorno dell’iscrizione. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica onlus. Ai primi 200 iscritti verrà regalata una maglietta.





