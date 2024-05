Sanremo: Concluso il Viaggio Onirico di "L'Arte dei Sogni" di Arianna Lagorio

Si è da poco conclusa presso la Biblioteca Civica di Sanremo la mostra "l'Arte dei Sogni" di Arianna Lagorio, un affascinante viaggio nell'inconscio attraverso il surrealismo, la Pop Art e le suggestioni di Freud.

Dal 22 al 30 aprile, i visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi in un mondo onirico popolato da opere che invitavano ad esplorare le profondità dell'animo umano. L'artista, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, ha sapientemente mescolato elementi surrealisti e richiami alla Pop Art, dando vita a forme fluide e suggestive che evocavano atmosfere di "rêverie", immagini interiorizzate e visioni tattili.



Le opere di Arianna Lagorio hanno riscosso grande successo, affascinando il pubblico con la loro capacità di evocare emozioni e suggestioni. I visitatori hanno potuto apprezzare la maestria tecnica dell'artista e la sua profonda introspezione psicologica.

"L'Arte dei Sogni" è stata un'esperienza indimenticabile per Arianna Lagorio, come lei stessa ha dichiarato: "È stata un'emozione unica, ricca di incontri piacevoli e contatti con persone interessate alla mia arte. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli Assessori, Dott.ssa Silvana Ormea (ai Beni Culturali) e Sara Tonegutti (all'Ambiente) che con la loro sensibilità verso la cultura e la loro gentile collaborazione hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra. Un ringraziamento speciale va anche agli amici e a tutti coloro che hanno partecipato, e al personale della Biblioteca Civica per il prezioso supporto”.

La mostra "l'Arte dei Sogni" si conclude, lasciando un segno indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di visitarla. Un invito a non smettere mai di sognare, ad esplorare le infinite possibilità dell'immaginazione e a cogliere la bellezza che si cela nelle profondità dell'inconscio.