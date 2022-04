Cicloraduno Fiab Nord Ovest: quest’anno si parte da Imperia alla scoperta del Ponente Ligure

Da sabato a lunedì prossimo, il Coordinamento FIAB Nordovest propone tre giorni in bicicletta da Imperia a Ventimiglia e Mentone, con itinerari lungo la costa e nell’entroterra. Sarà l’occasione per scoprire il territorio a ritmo lento, passando per le località più caratteristiche della Val Nervia, con interessanti sconfinamenti in territorio francese e tappe presso monumenti e simboli della storia locale.

Il 'Cicloraduno Fiab Nord Ovest' è un’iniziativa che ogni anno il Coordinamento delle Associazioni FIAB di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta organizza lungo un’importante ciclovia o attraverso il territorio di una delle tre Regioni, con lo scopo di sensibilizzare le Amministrazioni e le comunità locali a promuovere la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta. Nello stesso tempo il Cicloraduno è un’ottima occasione per portare chi partecipa a conoscere le risorse e le bellezze dei territori attraversati.

Sarà particolare motivo d’interesse il percorrere parti di Eurovelo 8 (itinerario che congiunge la Spagna a Cipro, passando anche dalla Liguria) e della Ciclovia Tirrenica, per la quale in questi mesi si attende l'apertura di nuovi tratti. Inoltre data la contemporaneità del raduno con la ricorrenza del 25 Aprile e l'iniziativa FIAB Resistere, Pedalare, Resistere, verranno visitati luoghi e ricordate persone ad esso legati. La gestione del Raduno sarà curata da FIAB Riviera dei Fiori, la nuova Sezione FIAB attiva nel territorio della Provincia di Imperia, in collaborazione con l’Agenzia Faro Viaggi di Genova. Sotto il programma.

Sabato partenza da Imperia direzione Rocchetta Nervina, con tappa al Parasio di Porto Maurizio e alla casa di Felice Cascione. Poi una bella pedalata lungo la ciclabile del Parco Costiero del Ponente e sulla ciclabile della Val Nervia, porterà i partecipanti a destinazione. Il soggiorno è previsto presso l’Albergo Lago Bin oppure all’Ostello delle Alpi a Rocchetta Nervina.

Il 2° giorno, domenica i partecipanti potranno scegliere fra due diversi itinerari. Gorbio o Mentone, con ricongiungimento del gruppo per una visita a Ventimiglia vecchia, e rientro a Rocchetta Nervina.