Bordighera: celebrazioni del 25 Aprile - Festa della Liberazione. tutto il programma

Ecco il programma della celebrazione del 25 aprile 2022 – 77° Anniversario della Liberazione della Città di Bordighera:



Frazione Borghetto San Nicolò

ore 8.00 deposizione fiori alla lapide dei caduti e benedizione in suffragio dei caduti.



Frazione Sasso

ore 8.30 deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione in suffragio dei caduti.



Porto

ore 9.00 alzabandiera organizzato dall'associazione Nazionale Marinai d'Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del Mare.



Bordighera Centro

ore 9.30 Palazzo del Parco - raduno e formazione corteo con partenza alle ore 10.00. A seguire deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio ed al Cippo dei Partigiani.

ore 10.45 Cippo dei Partigiani - saluti del Sindaco e orazione ufficiale a cura dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e della Federazione Italiana Volontari della Libertà.

ore 11.00 chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena - Santa Messa in suffragio di tutti i caduti.



Il concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò previsto nel pomeriggio è stato annullato per ragioni di forza maggiore, su richiesta della Banda stessa; lo spettacolo si terrà invece domenica 1° maggio alle ore 17.30, presso il Teatro del Palazzo del Parco​.