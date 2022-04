Beatrice Masini a ‘Cervo in blu d’inchiostro’: sabato via al ‘Maggio dei libri’, giornata dedicata a Orsola Nemi

Sabato prossimo, in occasione della Giornata Mondiale del libro e del Diritto d’autore e dell’inaugurazione del Maggio dei libri, Cervo ospita il terzo appuntamento di Cervo in blu d’inchiostro. Alle 17.00 all’Oratorio di Santa Caterina Beatrice Masini presenterà Taccuino di una donna timida (prima pubblicazione 1969, riedizione Bompiani, 2019), libro di Orsola Nemi, intellettuale che visse a Cervo, nella casa di Montepiano con il compagno scrittore Henry Furst, e che contribuì a creare il cenacolo culturale di cui erano parte anche Maria e Goffredo Bellonci, fondatori del Premio Strega.

Dialogheranno con Beatrice Masini Alessandra Chiappori, giornalista, e Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. L’attrice Livia Carli, dello Spazio Vuoto di Imperia, leggerà alcuni estratti dal libro, mentre gli interventi musicali saranno a cura dell’Associazione San Giorgio Musica di Cervo.

Prima dell’incontro, alle 15, la scoperta del borgo si intreccerà al personaggio di Orsola Nemi. Aperi-libro è il nome di una passeggiata letterario-artistica a Montepiano (dove sorge la casa di Orsola Nemi) con la dott.ssa Elisa Bianchi, archeologa, assaporando le pagine del Taccuino di una donna timida. In caso di pioggia, l’itinerario delle 15 sarà annullato.

La partecipazione all’Aperi-libro delle 15 e all’incontro delle 17 in Oratorio è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria online sul sito www.cervofestival.com con la possibilità di selezionare l’Aperilibro, l’incontro o entrambi.

L’appuntamento con Beatrice Masini è riconosciuto come formazione docenti per ogni ordine e grado e inserito dall’Istituto Ruffini di Imperia sulla piattaforma SOFIA (codice 69745). Il Maggio dei libri, campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, si aprirà il 23 aprile ma proseguirà lungo tutto il mese di maggio a Cervo con gli appuntamenti di Cervo in blu d’inchiostro e non solo. Quest’anno il tema istituzionale della campagna è Leggere per comprendere. Un invito alla lettura che all’Oratorio di Santa Caterina tornerà il 14 maggio con Carlo Lucarelli e il 21 maggio, in collaborazione con la Fondazione Premio Campiello, in compagnia di colui o colei che vincerà il Campiello Junior 2022.

Cervo in blu d’inchiostro 2022 segna l’avvio del progetto Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, un ambizioso piano di valorizzazione culturale del Borgo al quale il Comune di Cervo partecipa insieme a Proloco Progetto Cervo e alla cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. La rassegna ha ricevuto quest’anno il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.