Bordighera: a breve installazione autovelox a postazione fissa in via Madonna della Ruota

Sarà installato in via Madonna della Ruota, nel tratto della strada statale Aurelia compreso tra il confine del Comune di Ospedaletti e l’inizio del centro abitato di Bordighera, un autovelox a postazione fissa; lo scorso 15 aprile la Giunta Comunale della città delle palme ha infatti espresso il proprio parere favorevole al Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura a noleggio e servizi accessori del dispositivo di rilevazione delle infrazioni.

“Il provvedimento rientra nelle iniziative dell’Amministrazione volte a prevenire l’eccesso di velocità sulle strade per tutelare gli utenti più fragili (pedoni e ciclisti) e diminuire le occasioni di pericolo, soprattutto in considerazione dei numerosi incidenti avvenuti nella zona in cui l’autovelox sarà posizionato.” commenta il Vice Sindaco Mauro Bozzarelli. “Un ringraziamento al Comandante Satta e a tutti gli agenti della Polizia Locale per il loro impegno quotidiano per la sicurezza e la legalità”.

L’installazione del dispositivo è stata autorizzata dagli Enti proprietari e gestori della strada e dalle istituzioni competenti.​