Maltempo in arrivo: per ora precipitazioni confermate per domani sera e giovedì sulla nostra provincia

Il fatto che da domani torni a piovere è già, di per sé una notizia, visto che ormai da mesi non piove come dovrebbe nella nostra provincia e che le riserve siano al limite con il rischio siccità dietro l’angolo e Rivieracqua che sta correndo ai ripari con una serie di lavori, in particolare sul Roya per evitare allarmi nelle prossime ore.

Al momento le previsioni dell’Arpal di Genova riguardano principalmente le giornate di domani e di giovedì con una proiezione ancora da confermare per venerdì e il weekend, quando probabilmente sono previste le precipitazioni maggiori.

Domani sono previste nuove raffiche di vento, tra 40 e 50 km/h e piogge di debole intensità che dovrebbero intensificarsi nel corso della serata, in espansione giovedì. Le precipitazioni saranno poi diffuse per tutta la giornata con venti ancora molto forti, tra 50 e 60 km/h ma anche raffiche fino a 80/90. In alcune zone della nostra provincia i quantitativi potrebbero raggiungere valori localmente significativi.

Una precipitazione particolarmente attesa, visto che dal 1° gennaio a ieri sono scesi: a Sanremo 71,4 mm di pioggia, a Imperia 51,6 e a Pieve di Teco 81,4. Quantitativi molto esigui, tenuto conto che la media degli ultimi 50 anni per Sanremo è stata di 182,4 nello stesso periodo. Quindi circa un terzo delle precipitazioni classiche per la città dei fiori, ma che anche nelle altre località sono state del tutto simili.

E, sempre in tema di previsioni, bisognerà attendere quelle di giovedì, quando si potrà sapere qualcosa di sabato e domenica. Nel weekend, infatti, le precipitazioni potrebbero essere un po’ più copiose di quelle previste per giovedì, ma le conferme arriveranno solo tra due giorni. Per ora dovremo ‘accontentarci’ delle piogge di domani sera e giovedì.

C’è da augurarsi che possano iniziare a dare una mano sia alle riserve d’acqua che al terreno, ormai secco, e a evitare gli incendi che ormai da giorni stanno attanagliando anche la nostra provincia.