Ventimiglia: boom di turisti nel weekend di Pasqua, Bertolucci “Se il buongiorno si vede dal mattino, le previsioni sono rosee”

La Pasqua nell'estremo Ponente è stata un segnale positivo di quella che si auspica possa rivelarsi la stagione della ripartenza. Tantissimi turisti hanno affollato le vie dei centri storici, le spiagge e i locali della Riviera.

Fra tutte le città che hanno accolto il pubblico anche Ventimiglia è stata gremita di avventori, provenienti dall'Italia e dai rappresentanti di quel turismo di prossimità, tanto caro alla città di confine, ovvero gli amici francesi. Dati che certamente rassicurano il settore del turismo tanto colpito durante gli ultimi anni a causa della pandemia.



Con entusiasmo l'Assessore e Vicesindaco Simone Bertolucci ha commentato i giorni di festa: “Ho notato molti commenti positivi e questo mi fa solo piacere - ha detto il vice sindaco - è stato il primo ponte di vacanza post covid. Considerando che nel periodo natalizio eravamo in una situazione critica, infatti abbiamo dovuto far slittare molte manifestazioni, se il buongiorno si vede dal mattino, le previsioni sono rosee”.

“L'unico neo restano le autostrade - ha continuato Bertolucci - purtroppo, siamo in balìa di questo problema. Nulla contro al fatto che debbano essere ristrutturate, ma questo crea un disagio. Speriamo, calibrando le aperture dei cantieri e il numero dei cantieri, non sia un disincentivo. Se con i disagi le persone sono venute da noi, senza veramente dovremmo tirare le 'sgomitate'”.

“Sono contento da un punto di vista turistico ed economico - ha concluso - speriamo che anche il ponte del 25 aprile e quello del 2 giugno siano come Pasqua”.