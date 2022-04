Sanzione per non aver effettuato la terza dose di vaccino ma invece l'ha fatta, le forti perplessità di un lettore

"Caro direttore, voglio farle presente che Ieri mi è arrivata una raccomandata dal ministero della salute per Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per mancata vaccinazione (terza dose) del 01/02/2022.

Ebbene, ho fatto la terza dose il 03/02/2022 come da appuntamento preso in farmacia, e sia sul’ App IO che sul sito https://www.dgc.gov.it/, risultano tutte le mie vaccinazioni fatte in Italia, 2 a Camporosso la terza a Ventimiglia.

Ora mi chiedo, come lavori il personale incaricato dal ministero per rintracciare chi effettivamente non sia vaccinato. Ovviamente visto che, un cittadino comune non ha nulla da fare tutto il giorno, veniva troppo facile recarsi ad uno sportello Asl e dimostrare la vaccinazione, no, bisogna inviare i documenti di avvenuta vaccinazione per raccomandata o pec, prima alla Asl di competenza e poi all’ Agenzia delle entrate.

Ovviamente le raccomandate hanno un costo e non vengono rimborsate. (Le farei pagare a chi ha sbagliato).

Distinti saluti Antonio F.".