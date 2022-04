Rimborsi benzina ai frontalieri, assessore regionale Scajola: ”Un ringraziamento al Governo Monegasco. Un aiuto importante contro il caro-carburanti”

Il Governo Monegasco rimborsa i tragitti casa lavoro agli italiani che si recano oltre confine per svolgere la propria attività lavorativa, se trasportano almeno un passeggero, che viaggia gratuitamente. Vengono riconosciuti 3 € per ogni viaggio, per una media di 120 € al mese a passeggero. Per ricevere il rimborso è necessario scaricare l’applicazione Klaxit, geolocalizzarsi, registrarsi come conducente o passeggero ed indicare l’indirizzo preciso di destinazione a Monaco. Non essendo ancora disponibile su l’app su 'store' italiani, i frontalieri si possono rivolgere al FAI per ottenere il file 'apk' e tutte le indicazioni necessarie per la gestione del l’app. Il Governo Monegasco provvederà a bonificare il rimborso su richiesta, sempre tramite app, del conducente.



“Voglio ringraziare il Governo Monegasco per l’attenzione riservata ai nostri lavoratori frontalieri, un aiuto concreto per contrastare il caro-benzina in atto. Il contributo, inoltre, rappresenta un incentivo a ridurre il traffico di auto e quindi le emissioni di sostanze inquinanti a conferma della grande attenzione all’ambiente del Principato di Monaco" - commenta l’assessore regionale ai Rapporti con i Lavoratori Frontalieri Marco Scajola che conclude: "Un’ iniziativa che si è concretizzata anche grazie all’impegno di Roberto Parodi, segretario del FAI e membro della Consulta Regionale per i Lavoratori Transfrontalieri, a cui vanno i miei ringraziamenti. La Consulta regionale proseguirà con altre iniziative volte alla tutela dei cittadini che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la propria attività lavorativa”.